La Condotta Slow Food del Monregalese ha una nuova Fiduciaria

In ottemperanza alle disposizioni sanitarie legate all’emergenza pandemica in corso, lo scorso 20 marzo si è tenuto per via telematica il tradizionale Congresso annuale della Condotta Slow Food del Monregalese, Cebano, Alta Val Tanaro e Pesio, alla presenza, tra gli altri, di Paolo Di Croce (Segretario Generale Slow Food Internazionale), Barbara Nappini (Comitato Esecutivo Slow Food Toscana) e di diversi esponenti del Comitato Esecutivo Slow Food Piemonte e Valle d’Aosta.

Un momento conviviale da sempre importante e partecipato, che quest’anno è coinciso con l’elezione del nuovo Comitato di Condotta chiamato ad animare la sezione locale per i prossimi quattro anni. Al Fiduciario uscente Andrea Blangetti subentra dunque Rossella Briano, classe 1988, laureata in Scienze e Tecnologie Agrarie, coordinatrice dei corsi ITS della trasformazione ortofrutticola presso l’Agenform e Presidente del Collegio degli Agrotecnici di Cuneo.

Sarà affiancata in questo suo primo mandato da Valentina Benedusi (laureata in Scienze e Tecnologie Alimentari, consulente e docente presso Istituti di Istruzione Superiore, corsi post-diploma e professionalizzanti), Andrea Blangetti (laureato in Economia e Gestione delle Imprese, Fiduciario uscente della Condotta, membro del Comitato Esecutivo di Slow Food Piemonte e Valle d'Aosta dal 2018 e Consigliere Nazionale di Slow Food Italia dal 2019), Gabriele Gallo (laureato in Scienze e Cultura delle Alpi, giornalista, scrittore e consulente dell’Associazione Borghi Autentici d’Italia), Germano Giraudo (promotore finanziario, accompagnatore naturalistico, presidente delle Associazioni “Gira&Tuira” e “Parco Odv”) ed Enrico Nicolino, laureato in architettura per l’ambiente costruito e attivo nella Condotta locale fin dal 2013.

Tre i pilastri attorno ai quali ruoterà la futura azione programmatica della Condotta: l’educazione con attività e corsi di formazione per insegnanti e studenti, fondazioni, ITS, produttori e soci semplici; la biodiversità con appositi momenti di formazione e promozione incentrati proprio sulla biodiversità e sull’avvicinamento alla natura e alla sostenibilità; l’advocacy, con azioni specifiche finalizzate a far conoscere l’attività del sodalizio monregalese e l’intera filosofia di Slow Food.

Per eventuali contatti o informazioni: condotta283@gmail.com.