In Granda arrivano i primi fiocchi di neve del 2025 [FOTO]

Primi fiocchi di neve del 2025 in Granda. Da un paio di ore, dal Monregalese alle valli del Cuneese strade e paesaggi hanno iniziato ad imbiancarsi.

In Valle Stura, così come a Limone Piemonte, la neve è già ben visibile sul manto stradale e sono già in funzione i mezzi spazzaneve per ridurre al minimo rallentamenti al traffico e alla viabilità.

A Mondovì, dove è in corso il 35° Raduno Aerostatico Internazionale, alcune mongolfiere sono riuscite ad effettuare il decollo previsto per la mattinata, ma difficilmente le condizioni meteo consentiranno di gonfiare i palloni aerostatici nel pomeriggio (aggiornamenti sui canali social dell'Aeroclub Mondovì).

Nel Saluzzese paesaggi imbiancati ad alta quota, ma anche a Manta e nei comuni limitrofi. I primi fiocchi, intanto, iniziano a vedersi anche sulle colline dell'Albese, a Bra e nel Roero.

LE PREVISIONI DELL'ARPA

Precipitazioni: deboli o moderate sul Piemonte orientale al mattino; intensificazione nel pomeriggio con estensione ai settori alpini e pedemontani occidentali e meridionali e tendenza all'esaurimento nella notte.

Quota neve sui 1000-1200 m sulle Alpi e sui 1500 m sull'Appennino. Ancora possibilità di pioggia congelante nelle vallate alpine e appenniniche e sulle zone adiacenti. Zero termico: sui 1300-1500 m sulle Alpi settentrionali e occidentali, sui 1700- 2000 m sui rilievi meridionali. Lieve aumento di 100-200 m in tarda serata. Venti: forti da sudovest sulle Alpi con rinforzi sostenuti sul settore meridionale al mattino, debole localmente moderata tramontana sull'Appennino. Calma di vento in pianura.

A Garessio sono in funzione i mezzi spargisale e il comune invita ad evitare gli spostamenti in auto se non strettamente necessario, a causa di Mentre in diverse zone della Granda continua a nevicare, a Garessio fenomeni di gelicidio in particolare sulle strade che portano ai colli attorno al paese.