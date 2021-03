Ristori per la montagna calcolati sui posti letto, Cirio: "Il Piemonte sarebbe penalizzato. Andremo a Roma!"

“Stiamo approfondendo con gli uffici gli aspetti tecnici dei sostegni previsti per la neve - sottolinea il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio -. Certo è che se il parametro fosse davvero solo quello dei posti letto la situazione sarebbe davvero penalizzante per il Piemonte. Si tratterebbe, infatti, di una vera ingiustizia a vantaggio soprattutto di quelle Regioni e Provincie autonome che godono già di benefici enormi rispetto a noi. Ho già parlato con il presidente Bonaccini chiedendo di creare subito in seno alla Conferenza delle Regioni un gruppo di lavoro che affronti il tema prevedendo tutti i correttivi necessari. Sono certo che il Governo presterà la giusta attenzione a questo comparto fondamentale per la nostra economia”.