Giuseppe Braida, fondatore di Nutkao ha presentato “Anna e il cioccolato” agli studenti di Alba Accademia Alberghiera

Mercoledì 28 gennaio Alba Accademia Alberghiera, la divisione di Apro Formazione dedicata al turismo, all’accoglienza e all’enogastronomia, ha ospitato la presentazione del libro “Anna e il cioccolato” di Giuseppe Braida, fondatore della storica azienda dolciaria Nutkao di Govone.

All’incontro hanno preso parte tutte le classi dei corsi di Cucina e Sala Bar, insieme al Direttore Generale di Apro Formazione Antonio Bosio e al professor Marco Robella, responsabile del Dipartimento Umanistico dell’ente, che hanno guidato il dibattito con l’autore.

Il libro ripercorre la vita di Braida: dall’infanzia in Alta Langa, segnata da sacrifici e lavoro duro, alla nascita di Nutkao, fino agli anni della maturità: una storia imprenditoriale che si intreccia profondamente con quella personale e familiare, unita dalla figura di Anna, moglie e compagna di vita, presenza costante e motore silenzioso di ogni traguardo.

L’incontro è stato partecipato e coinvolgente e si è sviluppato come una vera e propria conversazione a più voci, in cui Giuseppe Braida ha risposto prima alle domande del Direttore Bosio e del professor Robella e poi a quelle degli studenti che, in un confronto diretto e autentico, hanno posto domande che hanno spaziato dai temi professionali – come si diventa imprenditori, quali sono i segreti per avviare un’azienda, quanto conta il marketing, cosa significa costruire un marchio riconosciuto a livello internazionale – fino agli aspetti più intimi e personali: la famiglia, il legame con la moglie, la fatica della vita in Alta Langa, il valore del sacrificio e della perseveranza.

L’autore ha quindi voluto donare una copia del libro a ciascuno studente presente come segno di condivisione e di fiducia nelle nuove generazioni.

Gli studenti di Alba Accademia Alberghiera hanno potuto cogliere il valore profondo di “Anna e il cioccolato”, che va oltre il racconto autobiografico per trasformarsi in una testimonianza viva di coraggio, amore e determinazione.

La storia di Giuseppe Braida, infatti, è quella di un uomo che non si è mai arreso, che ha affrontato le difficoltà con tenacia e che ha saputo trasformare ogni ostacolo in una possibilità di crescita.

Un messaggio autentico e potente, che ha parlato al cuore dei ragazzi, mostrando loro che dietro ogni successo ci sono sacrificio, visione e fiducia nel futuro. Un esempio concreto di come passione e resilienza possano diventare strumenti per costruire il proprio domani.

A sottolineare il valore formativo dell’incontro è stato il Direttore Generale di Apro Formazione, Antonio Bosio, che ha dichiarato: “Iniziative come questa sono fondamentali per la crescita dei nostri studenti. Incontrare veri imprenditori, ascoltare le loro storie, comprenderne le scelte e poter fare domande dirette significa entrare in contatto con la realtà del territorio e con chi lo ha reso grande. Sono testimonianze che lasciano il segno e che rendono la formazione ancora più concreta e significativa.”