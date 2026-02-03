Gli studenti dell'Arimondi Eula a Bolzano

Dal 27 al 29 gennaio le classi IVA e IVE del corso CAT dell’Istituto Arimondi Eula di Savigliano e Racconigi e hanno partecipato ad un viaggio d’istruzione grazie al Progetto di Mobilità vinto dalla scuola e finanziato dai fondi del DM 88/2025 (Realizzazione di Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento PCTO sulle discipline STEM e sul multilinguismo). L’esperienza formativa intensa, ha unito approfondimenti tecnici, cultura scientifica e momenti di crescita condivisa. Gli studenti sono stati accompagnati dai docenti Audisio Cristina, Bosio Valentina e Robasto Domenico Francesco.

La prima tappa ha portato il gruppo a Campo di Trens, in provincia di Bolzano, per la visita alla ditta Wolf House. Qui gli alunni hanno preso parte ad un incontro interattivo che ha evidenziato il profondo cambiamento in atto nel settore dell’edilizia: una progettazione sempre più orientata all’uso del legno, di materiali naturali e altamente isolanti, capace di ridurre drasticamente la dispersione energetica e garantire un elevato comfort abitativo. Particolare attenzione è stata dedicata alla sostenibilità ambientale, attraverso l’impiego di legno proveniente da foreste certificate, in cui gli alberi abbattuti vengono sostituiti da nuove piantumazioni, con una predilezione per l’abete di Douglas, specie più resistente ai cambiamenti climatici.

Il viaggio è proseguito a Trento con la visita al Museo delle Scienze (MUSE), progettato da Renzo Piano e inserito nel quartiere residenziale “Le Albere”. L’edificio, sviluppato su cinque piani, presenta un percorso che spazia dalla formazione dei ghiacciai alle esplorazioni polari, dall’adattamento degli organismi alla vita in alta quota alla biodiversità alpina. Non sono mancati approfondimenti sulla geologia delle Dolomiti, sulla preistoria alpina e sulle grandi domande legate all’origine del sistema solare e della vita sulla Terra. La visita è stata completata da attività sperimentali di fisica dedicate al consumo energetico domestico, svolte dagli studenti con entusiasmo e partecipazione.

Ultima tappa del viaggio è stata Bolzano, città dal forte carattere mitteleuropeo, dove gli studenti hanno potuto ammirare il Duomo e la chiesa dei Domenicani con l’annessa Cappella di San Giovanni, impreziosita da affreschi di scuola giottesca. Nel pomeriggio, la visita alla fiera Klimahouse ha offerto uno sguardo concreto sul futuro dell’edilizia sostenibile, mostrando come i rifiuti industriali possano essere recuperati e trasformati in nuove risorse attraverso i principi dell’economia circolare.

Oltre al valore didattico e culturale, il viaggio ha rappresentato un’importante occasione di condivisione e crescita umana. I momenti di allegria, spensieratezza e collaborazione vissuti insieme hanno reso l’esperienza particolarmente significativa, lasciando in tutti i partecipanti un ricordo destinato a rimanere nel tempo.

L’I.I.S. Arimondi Eula nelle sedi di Savigliano e di Racconigi sarà aperto al pubblico per le porte aperte e per le iscrizioni lunedì 9 febbraio p.v. dalle 14:30 alle 16:30.