Rifiuti abbandonati a Vezza, il sindaco: "Uno scempio, con la Forestale risaliremo ai responsabili"

Dopo la segnalazione avvenuta qualche settimana fa, relativa alla presenza di una autentica discarica di materiale edile in zona Val Rubiagno, a Vezza d'Alba, ieri è avvenuto il sopralluogo.

La Protezione Civile ha avvisato le Sentinelle del Roero e poi provveduto al trasferimento dei rifiuti in discarica. Tra i vari rifiuti erano presenti contenitori vari di plastica, secchielli, latte, cartone, residui di colla e pittura. Il fatto è stato segnalato dal primo cittadino anche ai Carabinieri Forestali. "Ho avvisato le forze dell'ordine ed abbiamo provveduto a predisporre i rifiuti per un trasporto adeguato in discarica. Fra il miscuglio di contenitori - spiega il sindaco Carla Bonino - sono stati rinvenuti indizi importanti che saranno sottoposti alle indagini della Forestale. Mi auguro che l'autore di questo 'scempio del territorio' venga individuato e sanzionato".

L'Amministrazione comunale vezzese lotta da anni contro l'incuria e l'abbandono di rifiuti lungo le strade o depositati lungo i sentieri o nei boschi. Lo fa da tempo con l'iniziativa ecologica Fossi Puliti, che vede l'ultimo sabato del mese impegnati i volontari comunali lungo strade e piazze nella raccolta di rifiuti vari lasciati a terra: tra questi ultimamente ci sono anche le mascherine. Ora, con la collaborazione delle Sentinelle del Roero e della Forestale, si augura di completare un'operazione più capillare ed efficace.