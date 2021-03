Su AllForFood 40.000 prodotti per ristorazione, marchi top, spedizione assicurata

Oltre 40.000 prodotti di grandi marchi della ristorazione, prezzi competitivi e spedizione sempre assicurata sono solo alcuni dei vantaggi che hanno convinto decine di migliaia di clienti a scegliere AllForFood. È l’e-commerce di attrezzature e macchine alimentari dal 2007 al fianco di chef, pasticceri, macellai e ogni altro professionista del settore.

Spinto dalla passione per il Made in Italy, lo store presenta quasi esclusivamente prodotti di provenienza nazionale. Quelli di importazione sono meno del 2%, selezionati con la massima cura per fornire al cliente la medesima efficienza garantita dalla proposta italiana.

A comporre l’offerta sono Fimar, Ilsa, Framec, Enofrigo, Tecfrigo, Tecnodom e tanti altri brand prestigiosi, presentati a condizioni vantaggiose. Merito delle partnership consolidate con produttori e fornitori, che consentono al negozio digitale di applicare prezzi convenienti e di mantenere un catalogo completo e aggiornato con le ultime novità.

Entrando nel dettaglio della proposta, le sezioni principali sono Attrezzature Per La Ristorazione, Forniture Alberghiere e Arredamento Professionale. Ci sono affumicatori da cucina, barbecue, teglie, arredamento in acciaio inox, forno professionale , impastatrici, cucine da incasso e molto altro ancora. Tutto ciò che serve per l’arredamento o l’ammodernamento di ristoranti, pizzerie, macellerie, gelaterie e tutte le altre attività afferenti al settore della ristorazione, con sconti eccezionali nella sezione Le Nostre Offerte.

La formula di e-commerce adottata da www.allforfood.com prevede una tutela del cliente a 360 gradi. Lo shopping avviene in totale sicurezza, sfruttando metodi di pagamento privi di rischi, e le spedizioni sono sempre assicurate. Nella remota possibilità di danni dovuti al trasporto o di difetti di fabbrica, il cliente riceve il supporto di una squadra di professionisti preparati e pronti a trovare con lui la soluzione migliore per risolvere il problema senza spese aggiuntive.

L'assistenza clienti è affidata a un team di esperti e disponibile in ogni fase dell’acquisto, con un customer care multicanale (telefono, numero verde, e-mail e chat online) che risponde a qualsiasi richiesta di informazioni e fornisce consigli per la scelta del prodotto che meglio soddisfa le esigenze dell’acquirente.

Chi invece è alla ricerca di un preventivo gratuito può ottenerlo in pochi click. Basta scorrere il catalogo, selezionare i prodotti e attivare la procedura direttamente dal carrello. La risposta viene comunicata nell’arco di pochi secondi tramite e-mail.

Centinaia di opinioni verificate descrivono la soddisfazione di chi ha scelto AllForFood e sono valse allo store il certificato d'oro di approvazione eKomi