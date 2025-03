Chiusa Pesio, il monitoraggio della Provincia al cantiere della condotta per l’invaso di Serra degli Ulivi

“I lavori che stanno attualmente interessando il nostro territorio comunale proseguono con regolarità e, soprattutto, nei tempi. Conviviamo con il cantiere che, sarebbe sciocco non sottolinearlo, risulta per il paese molto impattante. Auspichiamo, e abbiamo tutti i motivi di credere, che termineranno prima dell’estate”.

Parole del sindaco di Chiusa Pesio Claudio Baudino, presente – assieme ai colleghi di Pianfei, Roccaforte Mondovì e Villanova Mondovì – al sopralluogo operato dal presidente della Provincia Luca Robaldo giovedì 13 marzo al cantiere della provinciale 5, dedicato alla realizzazione della condotta di adduzione per la fornitura d’acqua del futuro invaso di Serra degli Ulivi.

Al sopralluogo anche Ezio Filippi e Roberto Gramaglia, presidente e segretario del Consorzio del Pesio e i tecnici delle ditte coinvolte nell’attività (Preve Costruzioni, Saisef, Giuggia e Somoter).

“Il sopralluogo mensile del presidente Robaldo è frutto di un impegno che si è preso in prima persona, e di cui siamo contenti – ha aggiunto Baudino -. Positiva è stata la mancata chiusura del tratto di provinciale tra via Roma e il ponte di via Mondovì, dove si stanno attualmente realizzando opere propedeutiche all’inizio vero e proprio dei lavori, che ci avrebbe davvero messi in difficoltà”.

I lavori – dal costo di quasi 50 milioni di euro, coperti all'80% da fondi PNRR per le infrastrutture idriche primarie e per 13 milioni dal Fondo Opere indifferibili – realizzeranno sette chilometri di tubature da 150 cm di diametro, una condotta che collegherà il lago di Pianfei a regione Gambarello di Chiusa Pesio, con lo scopo di ampliare la capacità del lago stesso sino a 500 mila metri cubi. I lavori, iniziati a gennaio, hanno scadenza al marzo 2026.

Il prossimo sopralluogo del presidente Robaldo si prospetta sarà a metà del mese di aprile.