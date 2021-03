Savigliano, il Pd sfiducia il capogruppo in Consiglio

“Difetto di comunicazione” questa sarebbe la motivazione che ha spinto il gruppo di maggioranza del Partito Democratico, a sfiduciare il capogruppo Pasquale Portolese e a nominare in sua vece la consigliera Vilma Bressi.

La comunicazione è arrivata da parte del Circolo del PD di Savigliano al sindaco Giulio Ambroggio la scorsa settimana: “I consiglieri della lista PD comunicano che a partire dalla data odierna quale capogruppo nell’ambito del Consiglio comunale è stata designata la consigliera eletta Vilma Bressi”.

Un’azione mai successa prima in 25 anni di governo del centro sinistra e che ha lasciato sconcertato il Consigliere comunale: “In piena pandemia - commenta Portolese - con i contagi fuori controllo, la segreteria del Circolo di Savigliano per tramite dei suoi consiglieri promuove una crisi politico-amministrativa per favorire le le ambizioni politiche del consigliere Bressi agevolando il suo passaggio a Capogruppo, ruolo che voleva arrogarsi fin dall’inizio della consigliata, pur non avendo la capacità e l’esperienza Amministrativa. In precedenza, era stata infatti sonoramente bocciata nei suffragi delle urne a suo favore”.

Da tempo il consigliere, 64enne medico, che insieme a Rocco Ferraro ha la delega alla sanità, lamenta come l’assenza di comunicazione sia stata, in realtà, nei suoi confronti: mancate convocazioni a incontri organizzati anche di tipo sanitario con i circoli PD di Fossano e Savilgiano, nessun resoconto dopo le capigruppo al quale non ha potuto partecipare, interventi non messi a verbale e così via.

“Non ho partecipato a diversi appuntamenti legati alla sanità locale, come quello con un importante ex dirigente della Sanità non solo cuneese, ma anche regionale e nazionale. Sono temi che credo, senza presunzione, di conoscere meglio della Mariano e dei componenti la segreteria PD”.

Secca dunque la risposta di Portolese a questa sfiducia: “Comunico formalmente le mie dimissioni con effetto immediato dal gruppo consigliare e - aggiunge - sopratutto dai consiglieri che in questo momento lo rappresentano in Consiglio”.

Pur non facendo più parte del gruppo Pd, Portolese resterà comunque in Maggioranza: “Restando fedele al mandato che i cittadini saviglianesi mi hanno affidato con il loro consenso, che ringrazio e ai quali devo rispondere, rimango (almeno per il momento) nelle file della Maggioranza valutando, di volta in volta, secondo coscienza provvedimenti vari e delibere“.

Sulla questione si tornerà a parlare nel Consiglio comunale del 30 marzo, durante il quale Portolese ha già annunciato un intervento ufficiale.