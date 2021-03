Dopo le 90 sacche dello scorso fine settimana, nuova donazione di sangue a Revello

Con il ritorno del Piemonte in zona rossa, si conferma la criticità in tema di donazione di sangue.

Un problema che, purtroppo, continua a rimanere irrisolto fin dal primo “lockdown” di un anno fa.

A parlarcene è Giuseppe Audisio, presidente del Gasm, il Gruppo autonomo sangue Mombracco, il sodalizio che raggruppa i tanti donatori di sangue.

“Nonostante molti donatori abbiano fatto la loro parte, purtroppo le uscite di sangue sono sempre superiori alle entrate ed al momento la disparità continua ad acuirsi. – dice – Dai centri prelievi degli ospedali continuano ad arrivarci richieste affinché si sollecitino i donatori; abbiamo lanciato molti appelli anche in collaborazione con altre associazioni della provincia, ma la paura di recarsi in ospedale sembra prevalere.

Per contro possiamo constatare che invece non calano le donazioni effettuate in locali appositi come fa il nostro gruppo”.

Ecco quindi che, domenica 28 marzo, dalle 8 alle 11.30, il Gasm organizza il terzo prelievo nel giro di 2 fine settimana, sempre con la collaborazione dell’emoteca mobile della Banca del Sangue, presso la propria sede in piazza Garelli 33, a Revello.

Sabato e domenica scorsi, infatti, sono state raccolte 90 sacche di sangue: “E questo – rimarca con soddisfazione Audisio – è un ottimo segnale”.

Per poter effettuare la donazione è necessario prenotarsi ai numeri 348.0923176 e 349.3937155: “Anche chi volesse provare per la prima volta a donare – rimarca Audisio – deve prenotarsi, facendo presente che si tratta di un nuovo potenziale donatore”.

Il sistema di prenotazioni, a differenza delle donazioni “pre-Covid”, ha lo scopo di evitare assembramenti, ma anche di accorciare i tempi di attesa: con questa nuova modalità, infatti, tra l’espletamento delle “incombenze burocratiche” e la fine della donazione, ci vogliono circa 50 minuti.

“Chi non può donare in questa occasione – chiosa il presidente Gasm – potrà farlo domenica 25 aprile a Villanova Solaro (prenotazioni allo 0172.99210) oppure nuovamente a Revello il 16 maggio.

Ricordiamo che si può comunque donare in ospedale, sempre previa prenotazione allo 0172.719265; non abbiate timori perché, ribadiamo, le procedure sono sicure”.