Emmaus Cuneo: sabato 13 dicembre vendita straordinaria per la pace con Operazione Colomba

Sabato 13 dicembre Emmaus Cuneo organizza una vendita straordinaria natalizia di solidarietà presso i propri mercatini dell'usato di Boves, Cuneo e Mondovì. L'iniziativa ha lo scopo di raccogliere fondi a sostegno di Operazione Colomba, il Corpo civile di Pace della Comunità Papa Giovanni XXXIII, presente in molte aree di conflitto del mondo con azioni concrete di sostegno alla popolazione civile e di monitoraggio delle situazioni di ingiustizia e sopraffazione.

Operazione Colomba opera attivamente in diverse parti del mondo: dalla Palestina all'Ucraina, passando per il Cile, la Colombia, il Libano, la Siria e la Grecia. La missione dell'organizzazione è quella di stare accanto alle popolazioni civili, principali vittime dei conflitti e degli interessi economici di grandi gruppi e pochi ricchi che fondano i propri affari su guerre, commercio di armi e diffusione della paura.

Emmaus intende continuare a sostenere chiunque nel mondo operi per la pace e per i diritti delle popolazioni civile. L'associazione denuncia il paradosso per cui gli stessi portatori di interessi privati e personali alla base dei conflitti, coloro che traggono i maggiori benefici economici e finanziari dalla vendita di armi e tecnologie militari e dagli affari della ricostruzione, si ergono addirittura a paladini della pace al di sopra del diritto internazionale, dell'autodeterminazione dei popoli e dei diritti umani. L'iniziativa di sabato 13 dicembre vuole essere un piccolo grande segno di speranza e resistenza a questa modalità di gestire i conflitti, per una pace giusta, rispettosa e duratura, sempre a fianco della popolazione civile e di chi è in maggiori difficoltà.

La vendita straordinaria si svolgerà presso il mercatino solidale dell'usato di Boves, in via Mellana 55, dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18, con sconti fino al 50% in molti settori. A Cuneo, in via Dronero 6, il mercatino sarà aperto dalle 15.30 alle 19, mentre a Mondovì, in piazza San Pietro 1, l'orario sarà dalle 15 alle 19. L'ingresso è libero.