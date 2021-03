Caritas Saluzzo ricerca di personale socio-sanitario per il progetto "co-healthing"

La Caritas di Saluzzo, nell’ambito del progetto “Co-healthing”, ricerca le seguenti figure professionali per un incarico di collaborazione da maggio a dicembre del 2021 nell’ambito dello sviluppo di due sportelli di supporto psicosociale rivolti a persone italiane e straniere, utenti dei servizi Caritas, con particolari fragilità dal punto di vista psicologico, psichiatrico, etnopsichiatrico.

Per ciascuna figura professionale ricercata, si invitano i potenziali candidati a consultare la specifica scheda “job profile” disponibile al link https://caritassaluzzo.it/call-co-healthing/

La Caritas è alla ricerca di un case manager (figura di raccordo tra gli sportelli Integrato e psicosociale; con esperienza minima di 3 anni in ambito migratorio, si richiede una disponibilità massima di 15 ore settimanali.

Si cercano operatori per lo sportello psicosociale (in possesso di laurea o formazione professionale in materie umanistiche o socio sanitarie) in particolare si ricercano le seguenti figure: psicologo/a, assistente sociale, educatore/educatrice, mediatore / mediatrice interculturale.

Per ciascuna figura si garantisce un monte ore minimo di 100 ore (da maggio a dicembre 2021) che, a seconda del numero di operatori selezionati, potrà variare.

Sempre per il progetto si cerca 1 medico per lo sportello Integrato (in possesso di laurea in medicina, eventuale specializzazione/Master in PNEI o psicosomatica; eventuale formazione o aggiornamento in medicina delle migrazioni).

L’incarico di collaborazione, stipulato con la Diocesi di Saluzzo, sarà attivo dal mese di maggio al 31 dicembre 2021.

Le candidature vanno presentate entro il 5 aprile.