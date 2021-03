A Bra AIDO & AVIS fanno squadra: insieme per il "dono"

Sempre più si parla di "far sinergia", "far squadra" per ottenere i migliori risultati.

Ecco allora che per moltiplicare le occasioni legate al "dono", forti di un protocollo d'intesa firmato tra le due associazioni sia a livello regionale che provinciale, a Bra sotto la "Zizzola" AIDO ed AVIS cercheranno nuove opportunità ed occasioni per supportare a vicenda l'azione di promozione, informazione e cultura al "dono".

La prima bella azione, che si auspica possa portare ad esprimersi favorevolmente sulla donazione di organi, tessuti e cellule, sarà attuata con tutto il parco donatore avisino braidese a cui via via, in occasione del gesto generoso legato al sangue, sarà proposto la possibilità di "moltiplicare" il proprio sano altruismo verso i malati in lista d'attesa di un trapianto: in Italia ben 8400 di cui 220 bimbi.