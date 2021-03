Pasqua solidale con pasti offerti a oltre 200 famiglie bisognose del cuneese (VIDEO)

Il Rotary Club Cuneo 1925, in collaborazione il Rotary Club Cuneo Alpi del Mare, la Soroptimist Cuneo, la Caritas, la San Vincenzo di Cuneo, il gruppo Ristoranti Mangiarti - Conitours (Consorzio Operatori Turistici) e l’Associazione WE Cuneo ripropongono l’esperienza più che positiva già realizzata in occasione del Natale 2020. L’iniziativa riprenderà il format del dicembre scorso: le associazioni, unitamente a donatori privati, metteranno a disposizione fondi per offrire la cena a 215 famiglie bisognose segnalate dalla Caritas di Cuneo. I ristoranti Mangiarti-Conitours che hanno aderito all’iniziativa sono: il Ristorante La Volpe con la Pancia Piena, la Trattoria La Chiocciola, il Grill del Lovera, il Baladin Cuneo e il Ristorante da Cek.



La giornata prescelta per l’iniziativa è sabato 3 aprile in occasione della cena prima della Pasqua. Il menù sarà concordato tra i ristoranti aderenti che si impegneranno a consegnarlo a domicilio.

L'evento è stato presentato ieri pomeriggio (lunedì 29 marzo) presso la sede dell'Atl del Cuneese.