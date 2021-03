Il turismo piemontese prova a guardare oltre la pandemia e per l'estate punta sulle "Holiday working" dal Nord Europa

E se il Piemonte si proponesse sul mercato del turismo come mèta che mescola vacanza e lavoro? E' questa l'idea presentata dalla Regione alle associazioni del settore ricettivo, sotto il nome di "Holiday working". Un progetto targato VistPiemonte (la società in house della Regione e Unioncamere per la promozione del territorio).





Vacanze "smart" puntando sugli arrivi dai Paesi del Nord

L'obiettivo? Attirare nel nostro territorio 400mila pernottamenti in più al mese, puntando su quei Paesi in cui il clima è meno "tenero" e quindi la voglia di sole e di caldo cresce con più forza. Belgio, Danimarca, Germania, Olanda, Norvegia e Svezia, per dirne alcuni. Con offerte di una permanenza per un mese, in cui si garantisce (accanto allo svago) anche una perfetta fornitura di servizi per chi deve lavorare in formula "smart".

Certo, parlarne proprio in questi giorni in cui la ribalta è dedicata al ritorno (almeno a Torino) della tassa di soggiorno e alla possibilità (in tutta Italia) di poter volare all'estero, ma non di varcare i confini regionali, l'idea potrebbe sembrare un po' fuori dal tempo. Ma in questo caso si ragiona sulla prospettiva dell'estate, quando - si spera - l'ondata pandemica e l'emergenza potrebbero essere rientrate, grazie alla campagna vaccinale.

Sempre secondo le stime degli organizzatori, ricevendo soltanto lo 0,01% della popolazione dei 6 Paesi considerati, le nostre località turistiche potrebbero beneficiare di un incremento di quasi mezzo milione di pernottamenti, addirittura raddoppiabili aggiungendo all’elenco Francia, Inghilterra e Finlandia. Con potenziali ricadute positive anche sul resto della filiera turistica, come la ristorazione e la mobilità.