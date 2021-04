"L'ora è giusta perché l'educazione finanziaria suoni la campanella a scuola"

L'ora è sempre stata quella giusta. Adesso però lo è di più, perché la pesante crisi recessiva, per non dire deflattiva, conseguita alla pandemia da covid19 impone una decisa accelerazione delle proposte rimaste sì agli ordini del giorno ma tuttora in attesa di tradursi in deliberazioni efficaci e vigenti.

In occasione della Settimana mondiale della "Global Money Week", che porta l'educazione monetaria nelle scuole dei Paesi del Mondo aderenti all'OCSE, il Comitato per il coordinamento della programmazione delle attività di alfabetizzazione finanziaria - in acronimo "Edufin" - coordinato dalla Professoressa e accademica internazionale Annamaria Lusardi, e del quale fa parte l'alta Dirigente della Banca d'Italia, con delega all'Arbitrato e alla difesa del consumatore-risparmiatore, Magda Bianco, ha ufficializzato la proposta di attuare la legge dello Stato, in tema di obbligatorietà dell'ora di Educazione civica nelle Scuole di ogni ordine e grado, nel senso di includere espressamente in tale disciplina lo studio delle terminologie e delle prassi con le quali i ragazzi riescono a familiarizzare con la finanza intesa quale strumento al servizio della tutela del risparmio familiare e dell'economia reale e produttiva.