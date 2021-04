Marcello Morello direttore del Dipartimento Arpa di Cuneo

Da oggi, 1 aprile 2021, a guidare il dipartimento Arpa di Cuneo è Marcello Morello.

Laureato in Chimica, 61 anni, lavora in Arpa Piemonte da quando è stata istituita nel 1997 occupandosi di campionamenti, analisi, coordinamento e gestione di diverse strutture. Nominato direttore del dipartimento Arpa di Cuneo con Decreto del Direttore

Generale è dirigente apicale dell'Agenzia in vari ambiti ambientali da diversi anni."Le compentenze e le esperienze nella gestione e nel coordinamento che Marcello Morello ha acquisito in questi anni in Arpa sono importanti per il nuovo incarico che da oggi ricopre e sono certo che saprà declinare al meglio gli indirizzi direzionali e regionali nel territorio del cuneese" sottolinea il direttore generale di Arpa Piemonte Angelo Robotto.

"La chimica - spiega Morello - è sempre stata la principale traccia dei miei studi. Ho cominciato a occuparmi di ambiente subito dopo il diploma di perito chimico e, giovane, ho trovato lavoro nel laboratorio di una azienda che si occupava di analisi ambientali.

Mi sono laureato in chimica industriale e l'argomento della mia tesi di laurea è stato la fotodegradazione di alcuni erbicidi in acqua con l'utilizzo del biossido di Titanio ( semiconduttore) e la luce del sole. Argomento che ancora oggi è di interesse ed attuale.

Nel 1989 ho preso servizio presso il laboratorio di sanità pubblica di Torino che si occupava anche di analisi di tutte le matrici ambientali. Sono quindi in Arpa da quando è stata istituita. Il mio percorso è iniziato con le attività di campionamento di acque e analisi di laboratorio per proseguire con la gestione della struttura di tutela e vigilanza del dipartimento di Torino e a seguire l'incarico di coordinamento delle strutture di laboratorio, di gestione del dipartimento di coordinamento e ora il dipartimento territoriale di Cuneo"

"I dipartimenti territoriali sono le strutture che operano sul territorio, svolgono attività molto importanti per il monitoraggio e controllo di quanto avviene nell'ambiente. Il dipartimento di Cuneo si è sempre distinto per capacità operative e di innovazione. Mi piacerebbe contribuire a migliorare ancora tali caratteristiche e di affrontare con tecniche nuove i problemi ambientali".

