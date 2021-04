A Roccaforte Mondovì chiude l'unica banca del paese

Il BMP (Banco Popolare di Milano) ha annunciato la chiusura per il mese di maggio di circa 300 filiali.

Diverse di queste sono in Granda e, come nel caso di Ormea (leggi qui) o Roccaforte Mondovì, rappresentano l'unico ente bancario presente in paese.

La chiusura nei due comuni è stata annunciata per maggio e la situazione non può che preoccupare cittadini ed amministratori.

"Questa decisione ricade inevitabilmente sulla comunità" - spiega il sindaco di Roccaforte Mondovì, Paolo Bongiovanni- "Il paese perde un servizio essenziale e purtroppo neanche per mancanza di correntisti, ma per ragioni che competono la riorganizzazione dell'organico dell'ente bancario. Come nel caso di Ormea ci troviamo in difficoltà perché per noi questa era l'unica banca a disposizione dei cittadini sul territorio comunale".