A Fossano le vaccinazioni per gli over70 presso la sede della Protezione Civile

Continua spedita la campagna vaccinale a Fossano che, sabato 10 aprile, partirà con la vaccinazione degli over70. La somministrazione avverrà presso la sede della Protezione Civile di via Mondovì, i cui volontari assisteranno al processo.



Le inoculazioni avverranno per i pazienti dei medici Luigi Campanella, Giorgio Serra e Marinella Bianco i quali si occuperanno della convocazione degli assistiti. Il polo vaccinale rimarrà a disposizione anche per i weekend successivi al fine di completare le vaccinazioni degli over70.



Al processo di vaccinazione ha contribuito anche la Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano, che ha donato un doppio container per le inoculazioni. Dopo questa iniziativa, saranno altri i dottori, facenti capo al gruppo “Medicinsieme”, pronti a partire con le vaccinazioni non appena ottenuto l’arruolamento diretto da parte dell’ASL.

“Abbiamo dato personalmente appuntamento ai nostri pazienti per la giornata di sabato - commenta la dottoressa Bianco-. I vaccini arriveranno dall’ASL in funzione del numero di persone che hanno aderito. Siamo stati noi medici che subito ci siamo mobilitati per avviare la campagna. Fondamentale per la riuscita della giornata è stato l’aiuto del sindaco Dario Tallone, sia per l’utilizzo della struttura di via Mondovì che per l’approvvigionamento dei vaccini”.