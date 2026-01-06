 / Attualità

Attualità | 06 gennaio 2026, 13:13

Più di 35mila al Sistema Bibliotecario Monregalese

In arrivo il contributo della Regione valido per il triennio 2025-2027

Nelle scorse settimane la Regione Piemonte ha deliberato, attraverso un’apposita determinazione dirigenziale, i contributi annuali per la gestione e lo sviluppo dei sistemi bibliotecari piemontesi validi per il triennio 2025-2027, come da specifico Avviso pubblico dello scorso mese di agosto. Tra quelli ammessi a finanziamento figura anche il Sistema Bibliotecario Monregalese, beneficiario di un contributo di 35.702,12 euro.

"Un riconoscimento importante che agevola le attività del nostro Sistema Bibliotecario - il commento del sindaco Luca Robaldo e dell’assessora alla Cultura Francesca Botto - rafforzandone la presenza e la riconoscibilità sul territorio. Sono ventiquattro, infatti, le biblioteche locali che aderiscono all’intero sistema, a cui va aggiunto il Centro Studi Monregalesi per un totale di venticinque realtà che operano come centri di aggregazione sociale e di divulgazione culturale. Grazie, quindi, alla Regione Piemonte, ma soprattutto agli uffici comunali, al direttore Livio Attanasio e a tutti i professionisti e ai volontari che concorrono a mantenere vivace e operoso nella quotidianità il tessuto bibliotecario locale".

