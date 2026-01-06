Mondovì pensa già al Carnevale: la sfilata dei carri torna all'Altipiano

Con l'annuncio del Moro di Mondovì al Raduno internazionale delle mongolfiere, il giorno dell'Epifania, il Carlevé 'd Mondvì cala la sua prima, importante carta sul tavolo delle novità di questo 2026 appena sbocciato.

La grande sfilata dei carri, in programma domenica 15 febbraio, si terrà all'Altipiano.

"L'ultimo anno in cui è stata organizzata la sfilata dei carri interamente all'Altipiano è stato il 2009 - commenta il direttivo della Famija Monregaleisa 1949 -: il carnevale è di tutta la città, pertanto abbiamo deciso di riportare l'evento in questo rione, mantenendo la sfilata dei gruppi mascherati (in programma l'8 febbraio) a Breo. Oltre ad estendere la manifestazione su più livelli, l'Altipiano ci consente di sfruttare un'area potenzialmente molto interessante per la realizzazione di una sfilata con i carri allegorici, con ampi spazi a disposizione".

Il percorso completo verrà svelato nel corso della conferenza stampa di presentazione, sabato 31 gennaio.

“Abbiamo accolto con pieno favore l’idea di riportare la sfilata di carnevale all’Altipiano e in questi mesi, insieme agli uffici e al Comando di Polizia Locale, abbiamo lavorato fianco a fianco alla Famija Monregaleisa 1949 affinché l’opzione si concretizzasse- il commento del sindaco Luca Robaldo e dell’assessore alle Manifestazioni Alessandro Terreno -. Il Carlevé ‘d Mondvì torna così ad essere un evento aggregativo diffuso, con una sfilata a Breo e una tra l’Altipiano e il Ferrone, in perfetta sintonia con la visione amministrativa di un palinsesto annuale che sappia coinvolgere diverse zone cittadine. Dopo la sua riapertura e le felici esperienze del Pyromusical Show e del Night Glow del 7 settembre scorso e del Vertigo Christmas Festival, dunque, Parco Europa si affianca ai centri storici di Piazza e di Breo come sede ottimale per ospitare manifestazioni ad ampio respiro, per una città che pur nella sua eterogeneità geografica, sa presentarsi unita e coesa di fronte a iniziative dal forte potere attrattivo come il Carlevé”.