Garessio, musica e solidarietà alla Casa dell’Amicizia

Si è svolta a Garessio, presso il teatro della Casa dell’Amicizia, una partecipata serata organizzata dal Gruppo Alpini di Garessio, all’insegna della musica, della condivisione e della solidarietà. Protagonisti dell’evento sono stati la Fanfara Alpina di Ceva e il Coro Stella Alpina, che hanno regalato al pubblico un concerto molto apprezzato, capace di creare un clima di attesa e coinvolgimento aspettando Nowo Postojalowka, in programma il 17 e 18 gennaio 2026.

L’esibizione, accolta con calorosi applausi, ha confermato ancora una volta il forte legame tra il territorio e i valori alpini, unendo qualità musicale ed emozione in una cornice sentita e partecipata.

La serata aveva anche uno scopo benefico: le offerte raccolte durante il concerto saranno infatti devolute ai lavori di ristrutturazione dell’oratorio del Borgo Ponte, presso la Chiesa di Santa Caterina, oltre a sostenere l'acquisto di 3 finestre destinate all'oratorio della Casa dell’Amicizia, luogo da sempre punto di riferimento per la comunità.