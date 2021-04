Cherasco, online il bando per il concorso del calendario naturalistico 2022

È online sul sito dell’Informagiovani di Cherasco il bando del Concorso naturalistico 2022: oltre ai premi decretati, il vincitore vedrà i suoi disegni pubblicati nel calendario della Città di Cherasco, quello che viene consegnato come gadget a tutte le famiglie a fine anno.





Il tema proposto è “I nidi degli uccelli del territorio Cheraschese”. I concorrenti dovranno cioè presentare 12 disegni, che rappresentino 12 nidi di diverse specie di uccelli (Codibugnolo, Rondine, Picchio nero, Codirosso spazzacamino, Gazza, Fringuello, Rigogolo, Capinera, Cannaiola verdognola, Merlo, Sparviere, Gallinella d’acqua), raffigurati con l’individuo di riferimento e le uova.

Le opere, di dimensioni non superiori ai 40 x 60 cm, dovranno pervenire in originale e dovranno essere realizzate con la tecnica del disegno su supporto fisico con, a scelta, pastelli, acquerelli, tempere, ecc.





Visto il successo delle passate edizioni, sia per il risultato numerico che per la qualità dei lavori presentati il concorso oltre che per disegnatori naturalistici (giovani, amatori, dilettanti) è stato esteso anche a classi dei licei artistici e di scuole di disegno naturalistico.

Ci sarà infatti una classifica dedicata esclusivamente alle classi delle scuole, con un premio di € 500,00 a quella vincitrice. I disegni delle scuole concorrono comunque alla classifica assoluta con la possibilità di vincere il 1° premio. Una giuria qualificata individuerà i primi classificati: il vincitore riceverà un assegno di mille euro al secondo andranno 500 euro, al terzo 250. La cerimonia di consegna avverrà durante la serata di presentazione del calendario, nel mese di dicembre.





I concorrenti dovranno confermare la loro partecipazione entro il 30 aprile 2021 compilando il modulo di iscrizione on line al link https://forms.gle/DNQqX9tgU8KsvuBdA

L’iscrizione potrà anche essere effettuata compilando il modulo cartaceo in allegato e inviato all’indirizzo mail eventi@comune.cherasco.cn.it