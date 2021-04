L’Unione Montana Valle Stura cerca un Istruttore Direttivo Amministrativo a tempo determinato

L’Unione Montana Valle Stura ha indetto una selezione pubblica per l’assunzione di un Istruttore Direttivo Amministrativo (cat. D1) a tempo determinato (1 anno prorogabile fino a 3 anni) e part-time (18 ore) che si occuperà dell’attivazione del nuovo servizio di gestione associata della funzione fondamentale comunale “edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici”.

L’Unione Montana sottolinea inoltre che alla graduatoria potranno attingere per far fronte ad esigenze temporanee di personale di categoria D sia l’Unione Montana sia i Comuni della Valle.

La selezione avverrà tramite prova scritta e colloquio orale e possono partecipare i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- diploma di Laurea in giurisprudenza, scienze politiche o economia e commercio o equipollente ovvero diploma di laurea breve negli stessi indirizzi ove esistano (per i titoli conseguiti all'estero è richiesto, entro i termini di scadenza del presente bando, lo specifico provvedimento di riconoscimento di validità da parte delle competenti autorità);

- patente di abilitazione alla guida cat. B;

- aver compiuto gli anni 18;

- cittadinanza italiana (non richiesto per i soggetti appartenenti all’Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 07/02/1994, pubblicato nella G.U. del 15/02/1994 serie generale n° 61);

- idoneità psico-fisica a svolgere le funzioni previste dall’avviso;

- godimento dei diritti politici;

- posizione regolare nei confronti degli obblighi militari (per gli aspiranti di sesso maschile);

- non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stati dichiarati decaduti per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

- assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso per reati che impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego con una Pubblica Amministrazione.





La scadenza per la presentazione delle domande è mercoledì 28 giugno 2021 alle ore 13.

Le domande, comprensive di CV, devono pervenire entro la data e l’ora sopra riportate nelle seguenti modalità:

- posta elettronica certificata, intestata direttamente al candidato, all’indirizzo pec unionemontana.vallestura@pec.it ;

- raccomandata A.R. all’Ufficio Protocollo dell’Unione Montana Valle Stura sito in Via Divisione Cuneense n. 5, 12014 Demonte .





L’avviso di selezione e la modulistica sono presenti al seguente link: www.vallestura.cn.it/Home/Concorsi/Dettagli-Concorsi