La “truffa del catalogo” colpisce a Centallo: allertati i cittadini

Come riportato nel gruppo Facebook “Radio Centallo”, pare che nella zona di Centallo sia andata in atto la “truffa del catalogo”: un metodo attraverso il quale dei truffatori inducono le persone a porre una firma, su dei documenti, che obbligherebbe la vittima alla consegna di 2990 euro + Iva in 36 mesi.



I più colpiti sono gli anziani che vivono soli, attratti dalla possibilità di ricevere gratuitamente una tessera per usufruire di sconti su un catalogo di prodotti per la casa.

La firma al documento viene presentata come una formalità ma che acconsentirebbe all’inganno. “Cerchiamo di difendere gli anziani al meglio delle nostre possibilità. Informiamole dei pericoli e chiediamo di non aprire a nessuno. Allertiamo immediatamente le forze dell’ordine locali per l’identificazione di questi soggetti” conclude la nota.