"Cene all'aperto nelle aree montane? Inaccettabile dilettantismo del governo"

"La decisione del Governo Draghi di riaprire progressivamente il Paese dal 26 aprile sembra partorita da Giuseppe Conte. Anche da questa maggioranza arrivano tante parole e pochi fatti.

Il coprifuoco resta indiscusso, e gli unici locali che potranno permettersi di riaprire sono quelli che possono permettersi degli spazi all'aperto, scaricando nuovamente gli oneri della gestione di questa seconda fase sulle amministrazioni comunali e sui cittadini. La situazione assume delle tinte ancor più ridicole se si considera il caso delle aree montane, dove le temperature sono ancora rigide e non permettono attività di ristorazione all'aperto, dove tuttavia le strutture consentirebbero, anche con eventuali contingentamenti e distanziamenti, l'agevole ingresso e permanenza dei clienti. Questo dilettantismo è inaccettabile ed irrispettoso per tutti gli italiani che si sentono figli di un Dio minore solo perché residenti in piccoli Comuni o aree di montagna. È fuori dal mondo: il Governo deve coinvolgere i rappresentanti del mondo della montagna in un vero processo di riaperture, se vuole essere preso sul serio".

Lo dichiara Monica Ciaburro, deputato di Fratelli d'Italia e sindaco di Argentera