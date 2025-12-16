 / Eventi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Eventi | 16 dicembre 2025, 16:37

Babbo Natale porta la magia delle feste nelle RSA di Busca

Canti, sorrisi e fisarmonica per gli ospiti dell'Ospedale Civile e della SS Annunziata

Babbo Natale porta la magia delle feste nelle RSA di Busca

Una sorpresa per gli ospiti della RSA Ospedale civile di Busca e la SS Annunziata la visita di un Babbo Natale Maxi  (Enrico Rosso) accompagnato dall’Elfo (Monica Barbero) dalla fisarmonica di Maurizio Chialva con la regia dell’assessore Bruno Olivero.

Nel pomeriggio le strutture socio assistenziali di Busca si sono riempiete di gioia grazie alla visita di Babbo Natale e della sua corte.  Tra canti, sorrisi e momenti di condivisione, gli ospiti e gli operatori  hanno iniziato a vivere  la magia del Natale. L’iniziativa ha regalato emozioni autentiche e un clima di grande serenità. Un piccolo gesto capace di scaldare il cuore di tutti. “Ringrazio di cuore  i volontari -dice il presidente Tommaso Alfieriper i momenti di allegria che sono sempre molto apprezzati nelle nostre strutture".

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium