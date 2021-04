Prosegue l’installazione di nuove barriere laterali di sicurezza lungo la statale 21 “della Maddalena”.



A partire da oggi (lunedì 19 aprile) e fino al 31 maggio i lavori interesseranno un tratto di circa 200 metri nel comune di Aisone, in provincia di Cuneo.



Per l’esecuzione degli interventi, che prevedono anche la costruzione di un cordolo in cemento armato che costituirà la base delle nuove barriere, sarà in vigore il senso unico alternato.