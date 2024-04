Ferrovie della Granda: prevista per domani la riapertura della Cuneo-Ventimiglia

E' prevista per domani la riapertura della tratta Cuneo-Ventimiglia, interrotta dallo scorso 1 aprile per uno smottamento a ridosso dei binari a valle della stazione di Vievola. La situazione è stata tamponata con le navette di collegamento tra Limone e Vievola e un servizio di bus sostitutivi fino a Tenda.

Ieri, come informa l'Osservatorio della linea, "sono stati eseguiti i controlli da parte di SNCF Réseau dopo il ripristino del rilevato ferroviario a valle della stazione di Vievola. Per dare il nulla osta, è necessaria una corsa di prova per verificare il tratto interessato sotto il peso del treno, per rilevare eventuali anomalie e per verificare la corretta installazione del rallentamento.

Questa corsa di prova verrà eseguita oggi, giorno in cui restano in vigore gli orari delle navette.

La riapertura della Cuneo-Ventimiglia per la sua interezza è prevista quindi da domani mercoledì 24 aprile 2024, con i seguenti orari, validi fino al 6 maggio:

direzione Ventimiglia

22955 Cuneo 06:41 - Tende 07:50 - Ventimiglia 09:21

22953 Cuneo 08:41 - Tende 09:47 - Ventimiglia 11:21

22959 Cuneo 14:41 - Tende 15:50 - Ventimiglia 17:21

22957 Cuneo 17:15 - Tende 18:28 - Ventimiglia 20:05

direzione Cuneo



22952 Ventimiglia 06:18 - Tende 07:51 - Cuneo 09:19

22956 Ventimiglia 10:39 - Tende 12:20 - Cuneo 13:19

22958 Ventimiglia 14:55 - Tende 16:28 - Cuneo 17:35

22964 Ventimiglia 18:49 - Tende 20:17 - Cuneo 21:19

Regolare la circolazione sulla linea Cuneo-Torino, dopo i pesanti disagi della giornata di ieri, dovuti alla caduta di materiale dal cantiere di un viadotto della tangenziale di Fossano. La linea aerea del secondo binario era stata riparata già ieri sera, ma ci è voluto un po' prima che il traffico riprendesse regolarmente.