Nuovo marciapiede a Costigliole Saluzzo: più sicurezza per pedoni e ciclisti su via Busca

Sono iniziati a Costigliole Saluzzo i lavori per la costruzione del marciapiede, in prosecuzione del viale di via Busca all'incrocio con via XXV Aprile, adiacente alla strada provinciale per Cuneo.

“Il lavoro durerà dai due ai tre mesi – spiega il vicesindaco Nicola Carrino - in quanto si deve riportare il terreno al piano della strada e fare passare le varie tubature".

La cessione anticipata del terreno edificabile, su cui viene costruito il marciapiede, è avvenuta da parte dei proprietari privati al Comune nell’ambito del piano di edilizia convenzionata (Pec).

Il sindaco Fabrizio Nasi: “Assieme all’amministrazione comunale desidero ringraziare la proprietà che ha permesso la cessione del lotto su cui, oltre al marciapiede, saranno anche piantati gli alberi che proseguiranno così il viale di via Busca”.

Il marciapiede, la cui lunghezza è di circa 350 metri, arriverà fino al condominio ‘Il Sole’ dove abitano numerose famiglie che sono costrette a camminare direttamente sul ciglio della strada per raggiungere il centro del paese.

Quest'opera, attesa da anni, eliminerà il pericolo di dover transitare a piedi sulla carreggiata e agevolerà la mobilità di pedoni e ciclisti, promuovendo spostamenti sostenibili su via Busca.