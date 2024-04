Migliorata la sicurezza di pedoni e ciclisti con il prolungamento del marciapiede su via Provinciale a Venasca

Sono stati completati i lavori del prolungamento dei percorsi pedonali lungo via Provinciale tra la chiesa di San Bartolomeo e la località Le Rocche, nei pressi del negozio di ferramenta Allasina e poco oltre le attività commerciali esistenti sull’altro lato della strada, i salumifici Brizio e Viviano. Si tratta di un intervento di poco meno di 120 metri di lunghezza, delimitato da due bordure con cordoli prefabbricati in calcestruzzo che racchiudono la pavimentazione realizzata in autobloccanti con sottofondo in sabbia.

Il nuovo marciapiede, realizzato in continuità stilistica con quello preesistente che viene prolungato, garantisce ai pedoni e ai ciclisti la possibilità di transitare su un percorso protetto, eliminando l’obbligo di farlo a bordo strada come in precedenza. Contestualmente è stata effettuata manutenzione alle protezioni del ponte sul bedale di San Bartolomeo, situato all’inizio del marciapiede di nuova realizzazione, ed è stato segnalato anche un nuovo attraversamento pedonale al capo opposto.

"Con quest’opera – dice il Sindaco – l’amministrazione comunale prosegue il suo lavoro per migliorare la sicurezza di pedoni e ciclisti e per incentivare la sostenibilità ambientale della mobilità: abbiamo lavorato tanto per migliorare Venasca sotto il profilo estetico ma gli interventi per renderla più sicura non sono mai mancati e questo ulteriore intervento lo dimostra".

L’intervento è stato realizzato dalla ditta Carpani Fulvio di Rossana nell’ambito di un incarico che ha previsto anche la realizzazione di un tratto di marciapiede di circa 20 metri con muretto di sostegno in via Cuneo, verso il cimitero del capoluogo. L’importo dei lavori è di 58.026,47 euro complessivi, IVA compresa.