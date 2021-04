Italia Viva Cuneo: Davide Dottore è entrato nel gruppo

Recentemente Davide Dottore , che opera nel settore finanziario, è entrato a fare parte del gruppo Italia Viva Cuneo: “ Ho scelto di entrare a far parte di Italia Viva perché ho sempre stimato Renzi per le sue idee che continua a portare avanti con coraggio in Parlamento. Ho sempre creduto che l’ascolto delle persone debba guidare le scelte politiche. Intendo dare il mio contributo nel comitato per coinvolgere la cittadinanza e progettare insieme una città nuova e all’avanguardia; da allenatore di calcio mi piacerebbe dare spazio ai giovani, che sono una risorsa ”.

I coordinatori cittadini, Dell’Aversana e Bracco, iniziano quindi a raccogliere i frutti del proprio lavoro ampliando la squadra di Italia Viva in città. Ci tengono a precisare che, non appena sarà possibile, con l’allentamento delle misure di contenimento, organizzeranno dei banchetti in Cuneo per incontrare i cittadini (quale data presumibile vi sarà quella dell’8/05) e creeranno tavoli di confronto, lanciando, a livello cittadino, non solo una importante fase di ascolto ma anche di elaborazione progettuale con una vera Primavera delle Idee per Cuneo.