Consiglio comunale di Bra: martedì 3 marzo il primo appuntamento del 2026

Primo appuntamento del 2026 per il Consiglio comunale di Bra, che è stato convocato per le 17,30 di martedì 3 marzo nella sala consigliare in municipio.
Oltre ad alcune interrogazioni, l'assemblea discuterà due proposte di mozioni, la ratifica della prima variazione al Bilancio di previsione 2026/28 adottata in via d'urgenza dalla Giunta e un ordine del giorno inerente alla disciplina sull'origine doganale dei prodotti agricoli ed alimentari.
Nel dettaglio, l'ordine del giorno prevede: interrogazioni; la proposta di una mozione per sollecitare l'approvazione del disegno di legge in materia di responsabilità civile nei casi di eccesso di legittima difesa; la proposta di una mozione per l'intitolazione di via, area verde, parco o spazio pubblico alla memoria di Oriana Fallaci; approvazione dei verbali della seduta precedente (dal n. 61 al n. 74 del 23 dicembre 2025); ratifica della deliberazione di Giunta comunale n. 21 del 10 febbraio 2026 relativa alla prima variazione al Bilancio di previsione finanziario 2026/2028; ordine del giorno sulla revisione della disciplina sull'origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari.
Sarà possibile seguire la seduta in diretta streaming e, successivamente, in differita, sul portale bra.consiglicloud.it oltre che sul canale YouTube del Comune di Bra.