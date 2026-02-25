Cuneo, Boselli: “Il Miac andava posto in liquidazione”

Riceviamo e pubblichiamo:

Il Consiglio Comunale ha approvato ieri sera la delibera di variazione dell'oggetto sociale, durata e modifica dello statuto di Miac (Mercato Ingrosso Agroalimentare Cuneo) con i voti della sola maggioranza, mentre per impegni così gravi occorrerebbe un consenso ampio.

Lo ha fatto per mantenere in vita una società che nel tempo ha subito ingenti perdite.

Ricordiamo l’alienazione di un prezioso terreno per rientrare da un indebitamento di circa 4 milioni di euro.

La società Miac andava posta semplicemente in liquidazione. Non è infatti obbligatorio nè nei compiti dell’ente avere una impresa che da statuto potrà fare qualsiasi cosa.

La Sindaca non ha saputo dire quali saranno i costi che graveranno sui bilanci comunali nei prossimi tre anni. Avevamo anche chiesto che una valutazione sulle possibilità concrete di successo di questa avventura fosse fatta da un soggetto terzo, perché chiedere al suo Cda se l’idea è valida è come chiedere all’oste se il suo vino è buono.

Quindi abbiamo confermato la nostra contrarietà.

Giancarlo Boselli – capogruppo Indipendenti Cuneo

