Bergesio (Lega): "Decreto responsabilità per Comuni e imprese, no ai vuoti normativi"

“Il decreto che approviamo oggi è un atto di responsabilità politica per evitare vuoti normativi e garantire continuità amministrativa a Comuni ed enti territoriali, venendo incontro alle esigenze di imprese, lavoratori e famiglie. Numerosi gli interventi in materia di interventi infrastrutturali strategici, si pensi alla proroga dei finanziamenti destinati alla sicurezza dei ponti sul bacino del Po; previste misure per scongiurare il blocco di procedure concorsuali e assunzionali, sostenere la sanità e la pubblica amministrazione, favorire l'economia e l'occupazione.

Ci sono poi passaggi fondamentali in materia di agricoltura e ambiente: grazie al lavoro della Lega abbiamo ottenuto la proroga della revisione dei mezzi agricoli, che riguarda 2 milioni di trattori, e quella relativa all’immissione delle specie ittiche non autoctone nelle acque interne. Norme di buonsenso per evitare che il presente si blocchi mentre si costruisce il futuro, scegliendo il pragmatismo e il lavoro”.

Così il senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio, vicepresidente della commissione Agricoltura e Attività produttive a Palazzo Madama.