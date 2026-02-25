Saluzzo, le minoranze incalzano la giunta con interrogazioni e interpellanze

Sono sei le interrogazioni che le minoranze presenteranno a sindaco e assessori nella seduta del Consiglio comunale convocata per mercoledì sera 4 marzo.

Di due – una quella relativa alla tutela dei prodotti agro alimentari, l’altra sulla trasparenza nelle prossime nomine della Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo – si è già dato conto in precedenti articoli.

Le minoranze, inoltre, (primo firmatario Giovanni Damiano) vogliono conoscere dal sindaco Demaria l’incidenza dei costi e l’organizzazione dei passaggi della raccolta rifiuti in conseguenza della nuova gestione nel consorzio Sea ora passata di competenza alla società Aprica Spa.

Sempre Damiano, a nome dei colleghi di opposizione, vuole conoscere la situazione di via Valoria e gli esiti del sopralluogo di geologici e vigili del fuoco a seguito del parziale crollo verificatosi a ridosso delle mura medievali.

L’esponente di “Saluzzo Civica” chiede “se esista un reale pericolo e di chi sono le responsabilità”. E ancora: “chi si accollerà i costi della messa in sicurezza e quali saranno i tempi per un ritorno alla ordinaria viabilità e se esiste una specifico stanziamento a bilancio per i dissesti idrogeologici”.

Il consigliere Riccardo Conte della lista Piccat - sempre a nome di tutta la minoranza – interroga l’assessore alla Cultura e al Turismo per conoscere i motivi dell’adesione annuale del Comune di Saluzzo al sodalizio Associazione amici dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo per 5 mila euro annui. Conte vuole entrare nel dettaglio delle ricadute derivanti dall’adesione in termini di immagine e di iniziative per Saluzzo e il territorio.

Infine, una curiosità che riguarda il monumento di Silvio Pellico, situato nell’omonima piazzetta nel centrale corso Italia.

Risulta infatti essere sparita la corona bronzea che faceva parte del manufatto, donata dalla Municipalità nel 1889, in occasione del centenario della nascita del patriota-scrittore. Damiano chiede perché questa non sia più collocata ai piedi del monumento e che fine abbia fatto.