Incidente a Cavallerleone: agricoltore muore schiacciato dal trattore

Incidente mortale verso le 11.20 a Cavallerleone, in via Murello, all'incrocio con via Cascinetta, dove un agricolore - età tra i 60 e i 70 anni, ma i dati ancora non sono stati resi noti - è deceduto dopo essere stato travolto e schiacciato dal trattore.

Non è ancora chiara la dinamica. L'incidente è avvenuto sulla strada.

Sono intervenuti i sanitari del 118, con l'elisoccorso, oltre ai vigili del fuoco di Saluzzo, ai volontari di Racconigi e alla squadra di Cuneo, intervenuta con l'autogru.

Sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri di Racconigi.