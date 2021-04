Fossano: inaugurata la passerella di via Torino, ora la città è collegata con la periferia da una ciclabile

È stata inaugurata questa mattina la passerella ferroviaria di via Torino a Fossano, diversi ciclisti l’hanno già percorsa. Un’opera che la città ha atteso per molto, troppo, tempo ma che ora è stata consegnata ai fossanesi.



Presente alla consegna anche il dirigente RFI Ezio Ferrero il quale ha spiegato come le normative, imposte dalla sede di Roma e cambiate in corso d’opera, abbiamo generato questo immenso ritardo. “Dopo 7 sospensioni di lavori e 700mila euro spesi, siamo riusciti a inaugurare la passerella che permette di collegare la città di Fossano con la periferia attraverso la ciclopedonale- ha dichiarato il sindaco Dario Tallone -. Ringrazio le amministrazioni precedenti che hanno iniziato l’opera che noi oggi concludiamo. Era importante che la passerella entrasse in funzione prima del mese di maggio quando ci sarà il 5’ centenario della comparizione della Madonna a Cussanio. Un grazie anche a tutti gli uffici comunali e alla Protezione Civile sempre presente”.



Presenti alla cerimonia, e alla benedizione di Don Ezio, anche il senatore Giorgio Maria Bergesio, l’assessore David Paesante, il vice sindaco Giacomo Pellegrino, la presidente del Consiglio comunale Simona Giaccardi, i consiglieri Vincenzo Paglialonga e Luca Avena.