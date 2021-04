Cervasca: l’Istituto Comprensivo per l’Earth Day 2021

Giovedì 22 aprile, anche l’Istituto Comprensivo di Cervasca ha celebrato l’Earth Day (Giornata Mondiale della Terra), ricorrenza istituita negli USA nel 1970 grazie all’ambientalista e pacifista John McConnell, al senatore del Wisconsin Gaylord Nelson e all’attivista Denis Hayes.

Bambini e ragazzi sono stati impegnati in attività speciali, diversificate in base all’età e alle scelte metodologiche dei docenti, incentrate sul ‘Restore Our Earth’, tematica prevista dalla giornata commemorativa per il 2021. ‘Ripariamo e ripristiniamo’ la Terra è stato pertanto il motto guida che ha condotto la sensibilizzazione degli alunni in merito alle problematiche ambientali, come l’inquinamento, i cambiamenti climatici, i rifiuti, la deforestazione, il ritiro dei ghiacciai, la desertificazione, l’alterazione degli ecosistemi e degli equilibri, etc.

Risorse fotografiche e documentaristiche online, unite alla discussione condivisa, sono state accompagnate da produzioni iconografiche e plastiche o dall’ideazione di brevi filastrocche e motti incentrati sia sui danni e sulle brutture che l’uomo ha apportato nel tempo al Pianeta, sia sulla bellezza dell’ambiente e delle sue risorse, doni da ammirare, ma anche da curare e rispettare sempre.

Dal sorriso e dallo spirito speranzoso dei bambini e dei ragazzi sono nati anche manifesti e regolamenti di buon comportamento, elencanti le norme da agire per ricostruire e preservare la natura, partendo dall’impegno di tutti attraverso piccoli gesti quotidiani, come il risparmio dell’acqua, l’accurata raccolta differenziata dei rifiuti, il rispetto per gli animali e le piante, etc.

La Giornata Mondiale della Terra del 22 aprile, celebrata come tematica e approfondimento di Educazione Civica, si è rivelata un momento di alto interesse e di profondo valore in cui la presa di coscienza delle sofferenze ambientali è divenuta volontà di azione positiva per la presa in carico e la cura del Pianeta, culla di tutti e di ognuno, spazio di vita da ‘riparare’ e proteggere.