A Mondovì all'asilo estivo di Carassone con "Pompieropoli"

Entusiasmo oggi, martedì 8 luglio, all'asilo estivo di Carassone che è diventato una piccola "Pompieropoli".

I bambini, grazie all'associazione nazionale Vigili del Fuoco, con la presenza di Domenico Bertolino, ex Cre dei Vigili del Fuoco e altri membri dell'associazione, hanno avuto modo mettersi alla prova utilizzando tracciati ludici, sicuri e studiati per poter imparare impara ad affrontare le diverse tipologie di camminamenti, facendo esperienza e toccando con mano le diversità che possono presentarsi.

Un vero successo per l'iniziativa, all'insegna del divertimento, che mira ad avvicinare e far scoprire il mondo dei Vigili del Fuoco ai più piccoli e che chiude la rassegna di appuntamenti nel Monregalese legati "Scuola sicura", programma didattico realizzato dal Ministero dell'Interno in collaborazione con il Ministero della Pubblica Istruzione e i Vigili del Fuoco, al fine di sensibilizzare i più giovani sulla sicurezza, che quest'anno è tornato anche il Valle Tanaro.