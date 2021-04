Sopralluogo dell'assessore Gabusi a Ceva. Il comitato alluvionati: "Abbattere il ponte della provinciale e realizzare interventi di difesa"

A Ceva, dopo gli eventi alluvionali dello scorso 2-3 ottobre, è nato un comitato spontaneo cittadino che raggruppa i residenti delle aree più colpite che, nel pomeriggio di ieri, lunedì 26 aprile, insieme all'amministrazione, ha incontrato la Regione Piemonte.

Dopo aver subito tre alluvioni (1994, 2016, 2020) la gente del Tanaro non ne può più e chiede alle istituzioni di intervenire sul territorio per evitare il ripetersi di questi eventi calamitosi, sempre più frequenti.

In questo senso, il "Comitato alluvionati 2020" ha redatto e consegnato una lettera all'assessore regionale Marco Gabusi, al vice presidente del consiglio regionale Franco Graglia e al sindaco, Vincenzo Bezzone per chiedere interventi concreti e tempestivi sul territorio.

In particolare si hiede l'abbattimento del ponte sulla provinciale e la sua successiva ricostruzione con criteri più idonei, in modo da avere una struttura che non faccia "effetto diga", causando l'allagamento della zona come avviene ora; la regimazione di tutte le tubazioni che affluiscono in Tanaro dal piazzale Le Val al ponte della Cattalana, sia le bealere che tutte le tubazioni di acqua piovana, in modo da evitare che risalgano dai tombini, come successo nella zona del Filatoio; un intervento di disalveo del fiume, in particolare nel tratto tra il campo sportivo e la zona Cameroni, in cui sono presenti grandi cumuli di materiale e indicazioni precise su progetti per future opere di difesa.

Infine, ma non certo per importanza, nella missiva si chiedono aggiornamenti in merito alle tempistiche per il rimborso agli alluvionati che, ricordiamolo, hanno dovuto far fronte ai danni causati dal maltempo nel pieno della crisi economica causata pandemia Covid.