Allergie: cura e prevenzione

Sono milioni in Europa le persone che soffrono di patologie allergiche: riniti, asma, allergie alimentari, dermatiti ecc.



Molte di queste patologie, pur essendo in costante aumento, non vengono correttamente diagnosticate, anzi spesso sono sottovalutate pur causando disagio e sofferenza a chi ne è colpito.



Presso il Poliambulatorio Pasteur di Cuneo è possibile rivolgersi al prof. Renato Rossi, specialista in Allergologia e Immunologia Clinica, che si avvale del metodo di diagnosi basata su componenti definiti (Molecular Based Diagnosis, MBD).



Queste tecniche innovative si basano sul nuovo concetto di Medicina di Precisione che permette, in tempi brevi, l’identificazione precisa dell’allergene che causa la malattia.



Il Dr.Rossi visita su prenotazione