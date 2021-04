Il portico della “palazzina Inps” di Saluzzo recintato con grate metalliche

Da alcuni giorni, il porticato del palazzo che, tra gli altri, ospita gli uffici Inps di Saluzzo – in via Vittima di Brescia – è chiuso, sul suo perimetro, da una grata in ferro.

Come si ricorderà, in passato, durante la stagione di raccolta della frutta, il “porticato Inps”, a qualche centinaio di metri di distanza dal Foro Boario, è diventato uno dei luoghi di ritrovo per gli stagionali. Lo scorso anno, complice la chiusura del dormitorio temporaneo del Progetto accoglienza stagionali (il Pas), qui, ogni notte, dormivano all’addiaccio decine di giovani africani, giunti in Città per un posto di lavoro nel settore della frutticoltura.

Quest’anno, alla vigilia dell’inizio della stagione, lungo il perimetro del porticato sono state installate dal Comune recinzioni che delimitano l’area.

A tal proposito, giungono in redazione le osservazioni di una residente proprio nel palazzo di via Vittime di Brescia, al civico 1. Da un lato lamenta un mancato coinvolgimento da parte del Comune: “Nessuno ci ha avvertito che avrebbero aperto il cantiere. Sarebbe quanto meno necessario interpellare chi le case le ha comprate” si legge nella segnalazione. Anche se, come poi ci conferma la stessa residente, pare che l’amministratore della palazzina fosse informato dell’intervento posto in essere dal Comune.

Dall’altro, l’impatto delle grate: “Il portico sembra un carcere. Avevamo appuntamenti con dei potenziali acquirenti – scrive la residente – che all'ultimo hanno annullato l'appuntamento, e sinceramente non biasimo la loro scelta”.

Non dello stesso avviso il sindaco della Città, Mauro Calderoni, che abbiamo raggiunto telefonicamente.

E che smorza le polemiche in merito alla soluzione adottata in via Vittime di Brescia: “Si tratta di una normale recinzione, al posto di quelle da cantiere del passato, realizzata per garantire la sicurezza di uno spazio adibito anche ad uso pubblico, dove hanno sede diversi uffici molto frequentati.

Uno spazio in cui ci sono stati problemi nel passato, non solo legati alla presenza di bivacchi”.

Calderoni spiega come, intanto, l’intera zona sia “oggetto di un radicale ripensamento”.

In altri termini? “Nuovi lotti residenziali, magazzini comunali e provinciali e la futura caserma della Polizia stradale”.

In merito alle polemiche, poi, il sindaco riserva una considerazione finale: “Stupisce che qualche forza politica, forse per visibilità in quanto fortemente minoritaria, continui ad attribuire responsabilità ai comuni su una vicenda che ha ben altri responsabili.

La storia lo sta dimostrando, così come i seppur troppo lenti cambiamenti normativi ed anche qualche sentenza”.