Auto esce di strada e finisce in una scarpata ad Ormea

Incidente nel pomeriggio di oggi, martedì 10 giugno, nel territorio comunale di Ormea.

Una persona che stava viaggiando a bordo della propria auto è uscita di strada, in frazione Aimoni, lungo la strada che porta a Quarzina. Il mezzo è finito in una scarpata, la persona a bordo del veicolo, non riuscendo ad uscire in autonomia, è stata soccorsa dai Vigili del Fuoco, intervenuti con i volontari di Ormea e dei permanenti di Mondovì, che l'hanno poi affidata al personale sanitario del 118 per il trasporto in ospedale.