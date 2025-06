Lutto a Savigliano per Meco Aragno, uomo di fede e dedizione al prossimo

È mancato domenica 8 giugno, all’età di 93 anni, nella sua casa di Savigliano, dopo una breve malattia, Meco Aragno.

Molto conosciuto in città, Meco – insieme alla moglie Mariuccia – aveva gestito per 15 anni, dal 1984 al 1999, il negozio “Dolcaf” in piazza del Popolo, specializzato nella vendita di dolci e caffè. Un’attività che fu punto di riferimento per tanti saviglianesi, non solo per la qualità dei prodotti, ma per l’accoglienza e il calore umano.

Dopo la pensione e la perdita della moglie Mariuccia nel 2001, Meco si era dedicato con grande impegno alla parrocchia di San Giovanni, come ministro straordinario dell’Eucaristia. Portava la Comunione agli ammalati impossibilitati a partecipare alla messa e guidava con fede i rosari per i defunti, un servizio che ha svolto con dedizione fino quasi ai 90 anni.

“Dopo la morte di nostra madre – racconta la figlia Francesca – papà andava spesso come volontario in missione in Brasile, in una delle case di accoglienza per bambini di strada della Comunità Cenacolo, intitolata proprio a nostra madre ‘Mariuccia’, nel piccolo paese di Mogi das Cruzes. Tornava sempre felice da quelle esperienze di volontariato, erano per lui fonte di gioia e senso.”

Meco era molto legato alla Comunità Cenacolo, frequentava la fraternità di Collarea a Savigliano e la casa madre a San Lorenzo di Saluzzo, dove il figlio don Stefano è stato tra i primi sacerdoti a collaborare con la fondatrice, madre Elvira. Dopo la sua scomparsa, avvenuta due anni fa, il sacerdote è diventato responsabile generale della comunità.

“In questi ultimi mesi – prosegue la famiglia – nostro papà ha lottato contro la malattia con una forza e una fede che ci hanno profondamente colpiti. Lo abbiamo sempre assistito a casa, non è mai rimasto solo. Nonostante la sofferenza, non si è mai disperato: ci ringraziava per il tempo che gli dedicavamo e pregava. Per noi è stato un onore essergli accanto fino all’ultimo.”

Lascia i figli Bruna con Marco, Mariella con Ferruccio, don Stefano con la Comunità Cenacolo, Francesca con Guido, il nipote Gennaro, il fratello Aldo con Graziella, i cognati, le cognate, i nipoti, i cugini e tutti i parenti.

Il funerale sarà celebrato nella parrocchia di San Giovanni a Savigliano domani, mercoledì 11 giugno, alle 11.