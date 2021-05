Italia-Olanda nel nome della solidarietà: la CRI di Peveragno riporta a casa un concittadino in quarantena

Trenta ore di viaggio (circa), per soccorrere un concittadino bloccato in Olanda a causa del Covid-19: è questa l'iniziativa messa in campo dalla Croce Rossa di Peveragno nei giorni scorsi, espressione dell'abnegazione e dell'impegno dei volontari della comunità in questo periodo così difficile.

A scriverci è Diego Bessone - il protagonista della vicenda - , peveragnese che fino a qualche giorno fa si trovava in Olanda per motivi di lavoro. Poco dopo l'arrivo, è risultato positivo al tampone per il Covid-19, con sintomi piuttosto forti, ritrovandosi obbligato alla quarantena in una stanza, in totale solitudine.

Ha quindi preso contatto con la CRI di Peveragno, chiedendo aiuto: l'associazione si è subito confrontata con l'azienda di Diego - la CMT spa di San Lorenzo di Peveragno, che si è anche dimostrata disposta a sostenere l'onere delle spese dell'intera operazione - , riuscendo a organizzare per lui un trasferimento in ambulanza, ovviamente nelle più assolute condizioni di sicurezza, verso la Bisalta.