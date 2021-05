Addio a Ilda Viale, prima donna sindaco di Roccasparvera

Si è spenta a 68 anni Ilda Viale, ex sindaco di Roccasparvera ed ex coltivatrice. È stata la prima donna a ricoprire la massima carica cittadina, nonché la prima della frazione di Piano Quinto, dal 2004 al 2009.

Da tempo lottava contro un tumore.

La ricorda con affetto il sindaco Manuel Guerra: “Abbiamo lavorato insieme. Sono stato suo vice per 4 anni. Aveva un carattere semplice e umile. Tutte le mattine la trovavi in Comune e sovente si fermava di sera a riordinare i documenti e a confrontarsi con le persone. Cercava il contatto con la gente e stava a fianco dei soggetti più svantaggiati. Grazie a lei è stato istituito il centro anziani e il premio di studio per i ragazzi per venire incontro agli svantaggi economici del vivere in montagna. Aprì le scuole di bassa valle e la biblioteca. Il nostro paese le deve molto”.

Ilda Viale lascia il marito Livio e la figlia Norma.

I funerali saranno celebrati domani, mercoledì 5 maggio alle 14.30, nella chiesa parrocchiale di Raccasparvera.