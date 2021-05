Coppia di anziani rapinati in una cascina a Levaldigi. Minacciati e legati per avere soldi e gioielli

Rapina in una cascina a Savigliano, in frazione Levaldigi. Vittime due anziani che sono riusciti a dare l’allarme dopo essersi liberati.



I due malviventi che li hanno rapinati si sono presentati ieri sera, lunedì 3 maggio, davanti a casa e con una scusa si sono fatti aprire. Una volta entrati hanno minacciato la coppia, marito e moglie, con delle armi e si sono fatti consegnare soldi e gioielli presenti nell’abitazione, per un bottino in realtà di scarso valore.



I due rapinatori hanno legato gli anziani e si sono poi dati alla fuga.



Marito e moglie sono però riusciti a liberarsi in poco tempo e a chiamare i soccorsi.



In corso le ricerche dei malviventi da parte dei Carabinieri di Savigliano.