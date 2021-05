Saluzzo si complimenta con Alba: una sinergia tra due capitali?

Saluzzo e le Terre del Monviso, territorio candidato a Capitale italiana della cultura 2024, si complimenta con Alba, nominata da Confindustria Capitale della cultura d’impresa 2021.

Domani, venerdì 7 maggio Alba darà il via al grande programma di appuntamenti culturali, incontri, convegni, mostre, musica, spettacoli e teatro che raccontano la vocazione imprenditoriale del territorio albese. Alle 17,30 è prevista l’inaugurazione del Pala Alba Capitale, la struttura allestita in piazza San Paolo che ospiterà la maggior parte degli eventi seguibili in streaming all’indirizzo https://alba2021.confindustriacuneo.it/.

"Un destino comune “da capitali” per due città simbolo dell’eccellenza e del territorio piemontese" afferma il sindaco di Saluzzo Mauro Calderoni che saluta l’avvio del calendario di Alba

“Si tratta di un riconoscimento importante e mi congratulo con il sindaco della città Carlo Bo e il Presidente di Confindustria Cuneo Mauro Gola per il risultato raggiunto, che non può che rafforzare il rapporto tra i due territori.

Per questo motivo propongo fin da subito un incontro per definire una partnership su temi e progetti comuni, come quello della cultura d’impresa, unendo in un percorso ideale le iniziative del 2021 con il programma per il 2024. Faccio un grande augurio ad Alba per questo nuovo percorso”.

Commenta il direttore pro bono della Candidatura di Saluzzo Monviso 2024 Paolo Verri “La cultura d’impresa è un tema centrale anche per il nostro dossier di Capitale italiana della cultura. Abbiamo deciso di dedicare particolare attenzione ai giovani imprenditori, che giocano un ruolo fondamentale nel futuro del tessuto produttivo dei territori. In accordo con il Sindaco Calderoni propongo di dare vita quanto prima a un tavolo di lavoro comune tra Alba e Langhe e Saluzzo e Terre del Monviso, per costruire progetti congiunti in vista del 2024”.