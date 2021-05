Ricoveri in calo in tutti gli ospedali: dal Santa Croce a Ceva, diminuiscono i posti letto destinati ai pazienti Covid

Continuano a scendere i contagi in provincia di Cuneo. L'ultimo rapporto (https://public.flourish.studio/story/722265/) rileva 155 positivi ogni 100mila abitanti in sette giorni, ben sotto la soglia di allerta dei 250 casi.

La media regionale è di 126. La Granda, comunque, è ancora la peggior provincia del Piemonte sul fronte dei contagi.

Comunque scendono. E, con i contagi, scendono i ricoveri.

Il dato regionale parla di un'occupazione delle terapie intensive al 26%, quindi sotto la soglia di sicurezza che è, invece, del 30%. Per i reparti di media intensità siamo invece al 31%, lievemente sopra soglia.

Nonostante ciò, la nostra è la regione con il più alto numero di ricoveri ogni 100mila abitanti: 42. Il 7 aprile, un mese esatto fa, il Piemonte ne contava 90.

Pressione ospedaliera in calo, dunque. Anche sulle strutture dell’Asl Cn1 e Santa Croce e Carle di Cuneo.

In tutti i reparti Covid si registra un calo sia nei posti letto attivati, sia nei ricoveri della terapia intensiva. Restano stabili i numeri sulla media intensità e la terapia semi intensiva.

A Saluzzo scendono i ricoveri in terapia intensiva, 4 su 10, due in meno rispetto alla scorsa settimana; in leggero aumento i ricoveri di media intensità: su 72 posti letto attivati, 48 sono occupati (sette giorni fa erano 46 su 72).

A Ceva drastico calo, dove sono attivi solo 24 posti letto invece che i 46 delle scorse settimane. Di questi, 12 sono occupati.

All’ospedale di Mondovì, la situazione è stabile: sei su sette i posti occupati in terapia intensiva, mentre sempre 17 su 21 quelli in media intensità.

Al SS Annunziata di Savigliano stabili i posti occupati in terapia intensiva (3 su 5), ma tornano a essere solo 8 i posti in media intensità, di cui 4 occupati (la scorsa settimana erano 9 su 18).

Un solo ospite al Covid Hotel di Centallo “La Bussola” e tornano a scendere i posti letto occupati all’Istituto Climatico di Robilante, 37 su 40.

Meno ricoveri anche al Santa Croce e Carle di Cuneo dove in terapia intensiva su otto posti letto covid, sei sono occupati (la scorsa settimana erano 11 su 15). Scendo a sette su otto il numero dei posti occupati nella semi intensiva.